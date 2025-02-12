Gigi Hadid'in babası Mohammed Hadid'ten dolma paylaşımı
Dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası milyarder iş insanı Mohamed Hadid sosyal medya hesabından Osmanlı mutfağına özgü bir yemek olan yaprak sarma yaptığı anları yayınladı.
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