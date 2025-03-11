Guatemala'daki Fuego Yanardağı’nda patlama! | Video
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi. En az 300 aile evlerinden tahliye edilirken, 30 bin kişinin tahliye riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi.
215 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
3 bin 763 metre yüksekliği sahip olan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak görülen Fuego Yanardağı'nda son olarak 2018 yılında büyük bir patlama meydana gelmişti. 215 kişinin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte tutuklandı | Video 11.03.2025 | 09:08
10:44
05:25
Guatemala'daki Fuego Yanardağı’nda patlama! | Video 11.03.2025 | 08:25
05:04
Almanya'da havalimanı çalışanları 24 saatlik grev başlattı | Video 10.03.2025 | 11:16
00:15
ABD'de kapısı açık havalanan küçük uçak otoparka çakıldı | Video 10.03.2025 | 08:33
08:01
00:29
Rusya'dan Ukrayna'nın doğusuna saldırı: 14 ölü, 37 yaralı | Video 08.03.2025 | 13:27
02:09
00:51
Tayvan'da nükleer santralde yangın | Video 06.03.2025 | 12:06
00:20
04:08
01:31
Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 12'nci patlama! | Video 05.03.2025 | 14:18
10:27
00:12
02:31
Pakistan’da Ramazan ayının ilk teravih namazı | Video 02.03.2025 | 08:23
03:07
02:44
03:33
00:42