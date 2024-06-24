Güney Kore'de pil fabrikasında yangın: 1 ölü, 19 kayıp | Video
Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki pil fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.
Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.
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