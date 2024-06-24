Güney Kore'de pil fabrikasında yangın: 1 ölü, 19 kayıp | Video 24.06.2024 | 10:10 Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki pil fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişiden haber alınamadığı bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Kore güne yangın haberiyle başladı. Ülkenin Hwaseong şehrinde bulunan bir lityum pil fabrikasında yerel saatle 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1 işçinin hayatını kaybettiği yangında, 3 işçi yaralanırken, 19 işçiden de haber alınamıyor.Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.