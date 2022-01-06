Video Dünya Güney Kore'de şantiyede yangın: 2 itfaiyeci öldü, 1 kişi kayıp! | Video
Güney Kore'de şantiyede yangın: 2 itfaiyeci öldü, 1 kişi kayıp! | Video

Güney Kore'de şantiyede yangın: 2 itfaiyeci öldü, 1 kişi kayıp! | Video

06.01.2022 | 09:41

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Güney Kore'de 7 katlı depo şantiyesinde çıkan yangında 2 itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiği, 1 itfaiye görevlisinin ise kayıp olduğu belirtildi.

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Güney Kore'de başkent Seul'ün 70 kilometre güneyinde bulunan Pyeongtaek şehrindeki 7 katlı bir soğutma deposunun şantiyesinde dün gece yerel saatle 23.46'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 3 itfaiye görevlisinin gece boyunca devam eden yangında alevlerin arasında kaybolduğu belirtildi. Yaklaşık 13 saat süren çabanın ardından kontrol altına alınabilen yangında bugün 12.22 sırlarında 2 itfaiye görevlisinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi. Yerel otoriteler yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlattı.

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