Video Dünya Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı | Video
Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı | Video

Güven oylamasını kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Khan görevden alındı | Video

10.04.2022 | 08:41

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Pakistan Ulusal Meclis'inde yapılan güven oylamasında İmran Khan hükümetinin güven oyu alamamasının ardından Başbakan Imran Khan görevinden alınarak, ülkede güven oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.

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Pakistan'ın Ulusal Meclis'inde Başbakan Imran Khan ve hükümeti için güven oylaması yapıldı. Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Meclis Başkan Yardımcısı Qasim Suri, güven oylaması öncesinde görevlerinden istifa etti. Meclis oturumu, Meclis Başkanı Asad Qasier'in görevinden istifa etmesinin ardından, Meclis Üyesi Ayaz Sadık tarafından yönetildi. Ayaz Sadık oylama sürecinin ardından yaptığı açıklamada, "342 üyeli mecliste 174 üye hayır oy kullandı. Dolayısıyla Pakistan Başbakanı Imran Khan ve hükümeti güven oylamasını kaybetti" dedi.

Pakistan Ulusal Meclis'inin 2018 yılında göreve gelen Başbakan Khan'ın görevden alınmasının ardından yeni bir başbakan ataması gerektiği ve meclis tarafından atanan kişinin Ekim 2023 tarihine kadar iktidarda kalacağı belirtildi.

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