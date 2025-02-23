Video Dünya Hamas, 1 esiri daha Kızılhaç'a teslim etti | Video
Hamas, 1 esiri daha Kızılhaç'a teslim etti | Video

Hamas, 1 esiri daha Kızılhaç'a teslim etti | Video

23.02.2025 | 08:18

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında Hisham al-Sayed'i Gazze şehrinde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı. Hamas'ın bugün 6 esiri teslim etmesinin ardından İsrail'in 602 Filistinliyi hapishaneden serbest bırakması bekleniyor.

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Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 7. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün serbest bırakılması planlanan son ve 6. esir olan Hisham al-Sayed'i Gazze şehrinde tören yapılmadan Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Arap-İsrailli al-Sayed, Kızılhaç aracına bindirilerek 10 senenin ardından İsrail'e dönmek üzere yola çıkarıldı. Ailesinin verdiği bilgiye göre zihinsel rahatsızlığı bulunan Hisham al-Sayed, Nisan 2015'te Erez Sınır Kapısı yakınlarından Gazze Şeridi'ne girmişti.

HAMAS 6 ESİRİ BIRAKTI
Hamas, sabah saatlerinde 2 esir İsrail-Etiyopya çifte vatandaşı Avera Mengistu ve İsrail-Avusturya çifte vatandaşı Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bırakmıştı. Hamas öğle saatlerinde ise 27 yaşındaki Eliya Cohen, 22 yaşındaki Omer Shem-Tov ve 23 yaşındaki Omer Wenkert'i Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampında Kızılhaç yetkililerine teslim etmişti.

İSRAİL 602 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKACAK
Hamas'ın planlandığı gibi 6 esiri serbest bırakmasının ardından gözler İsrail'e çevrildi. İsrail'in esir takası kapsamında 50'si müebbet hapis cezasına çarptırılan, 445'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan toplam 602 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

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