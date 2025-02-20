Hamas, 4 İsrailli esirin naaşını Kızılhaç'a teslim etti | Video
Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.
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