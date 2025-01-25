Hamas, 4 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti! İşte o görüntüler... | Video

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasında 4 İsrailli kadın asker esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Dört İsrail askeri karşılığında yaklaşık 200 Filistinli mahkumun serbest bırakılması planlanıyor.