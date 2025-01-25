Video Dünya Hamas, 4 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti! İşte o görüntüler... | Video
Hamas, 4 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti! İşte o görüntüler... | Video

Hamas, 4 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti! İşte o görüntüler... | Video

25.01.2025 | 12:56

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasında 4 İsrailli kadın asker esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Dört İsrail askeri karşılığında yaklaşık 200 Filistinli mahkumun serbest bırakılması planlanıyor.

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