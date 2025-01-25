Hamas, 4 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti! İşte o görüntüler... | Video
Hamas, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasında 4 İsrailli kadın asker esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Dört İsrail askeri karşılığında yaklaşık 200 Filistinli mahkumun serbest bırakılması planlanıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
03:00
38:02
00:39
Kosova’da okula giren köpek öğrencilere saldırdı: 4 yaralı | Video 23.01.2025 | 15:50
02:05
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü, 25 yaralı | Video 23.01.2025 | 13:54
00:11
00:46
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 23.01.2025 | 08:24
02:50
ABD’de kar fırtınası: 4 ölü | Video 22.01.2025 | 11:19
01:28
İspanya'da limanda patlama: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.01.2025 | 11:19
01:25
İsrail'den Cenin'e saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var | Video 22.01.2025 | 10:53
00:14
01:51
00:14
12:36
ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor 20.01.2025 | 17:52
09:49
Suriye'de tarihi an! Halep Konsolosluğu'na Türk bayrağı çekildi | Video 20.01.2025 | 12:17
01:17
10:26
00:08
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü | Video 17.01.2025 | 17:00
01:02
06:32
Jeff Bezos’un Blue Origin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı | Video 16.01.2025 | 12:10