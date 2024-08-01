HAMAS lideri İsmail Haniye için tören düzenlendi | Video

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehadete erdi. Haniye için ilk tören bu sabah Tahran’da düzenlendi. Cenaze namazı İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırılırken Haniye’nin Katar’da toprağa verileceği belirtildi.