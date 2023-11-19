Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 2 ölü | Video
Rusya’da fırtına nedeniyle hareket halindeki bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
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