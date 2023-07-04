Video Dünya Hazar Denizi’nde 5,7 büyüklüğünde deprem | Video
Hazar Denizi’nde 5,7 büyüklüğünde deprem | Video

Hazar Denizi’nde 5,7 büyüklüğünde deprem | Video

04.07.2023 | 08:34

Hazar Denizi’nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Azerbaycan'da da hissedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Azerbaycan'ın Haçmaz kentinin 52 kilometre açığında Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Bakü'de olmak üzere birçok kentte hissedildi. Depremde henüz can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 yaralı | Video 03:02
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 yaralı | Video 04.07.2023 | 08:34
Bangladeş’te petrol tankerinde patlama: 11 ölü | Video 02:07
Bangladeş’te petrol tankerinde patlama: 11 ölü | Video 04.07.2023 | 08:34
Hazar Denizi’nde 5,7 büyüklüğünde deprem | Video 00:20
Hazar Denizi’nde 5,7 büyüklüğünde deprem | Video 04.07.2023 | 08:34
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti | Video 00:53
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti | Video 04.07.2023 | 08:34
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 01:03
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 03.07.2023 | 14:21
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 01:03
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 03.07.2023 | 13:48
Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video 00:21
Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video 03.07.2023 | 12:15
Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video 00:21
Fransa’da korkutan görüntü! Göstericiler park alanındaki onlarca aracı ateşe verdi | Video 03.07.2023 | 12:21
İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video 01:37
İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video 03.07.2023 | 10:53
Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video 02:55
Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video 03.07.2023 | 10:44
Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti | Video 02:24
Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti | Video 03.07.2023 | 09:53
137 gündür okyanusta ilerleyen Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı | Video 03:08
137 gündür okyanusta ilerleyen Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı | Video 03.07.2023 | 08:33
Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video 01:41
Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video 03.07.2023 | 08:31
Kolombiya’da eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı | Video 00:15
Kolombiya’da eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı | Video 03.07.2023 | 08:31
Rodos’ta tepki çeken görüntü! Bakanlık soruşturma başlattı | Video 00:14
Rodos'ta tepki çeken görüntü! Bakanlık soruşturma başlattı | Video 02.07.2023 | 13:50
Fransa’daki protestolar şiddetini arttırdı | Video 01:51
Fransa’daki protestolar şiddetini arttırdı | Video 02.07.2023 | 08:44
Çin’de kimya tesisinde patlama! | Video 02:03
Çin'de kimya tesisinde patlama! | Video 01.07.2023 | 15:20
Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü: Protestocuları beyzbol sopalarıyla linç ettiler... | Video 00:35
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Protestocuları beyzbol sopalarıyla linç ettiler... | Video 01.07.2023 | 13:34
Fransa’da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video 01:31
Fransa'da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video 01.07.2023 | 12:12
Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı | Video 00:43
Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı | Video 01.07.2023 | 10:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA