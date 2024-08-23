Hindistan ve Bangladeş’te sel felaketi: 36 ölü | Video
Güney Asya ülkesi Hindistan’da muson yağmurlarının yol açtığı selde 23, komşu Bangladeş’te ise 13 kişi hayatını kaybetti.
BANGLADEŞ'TE 13 CAN KAYBI
Komşu Bangladeş'te de 11 ilde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Afet Yönetimi Bakanlığı'na göre 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4.4 milyon kişi selden etkilendi. Selde evler, mahsuller ve altyapı büyük hasar gördü.
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