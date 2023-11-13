Hindistan’da bina alev alev yandı: 9 ölü | Video
Hindistan’ın Telangana eyaletine bağlı Hyderabad şehrinde bir binada çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.
Telangana Eyalet Başbakanı Kalvakuntla Chandrashekar Rao, yetkililere olayda mağdur olanlara gerekli yardımların bir an önce yapılması talimatı vererek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
İtfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin depoda tutuşan kimyasallar olduğunu doğruladı.
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