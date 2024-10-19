Hizbullah'tan Netenyahu'nun evine drone saldırısı
İsrail'in Hamas lideri Yahya Sinvar'ı şehit etmesinin ardından Orta Doğu'daki gerilim had safhaya ulaştı. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Lübnan'dan atılan İHA, Netanyahu'nun evinin olduğu bölgeye düştü.
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