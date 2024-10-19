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Hizbullah'tan Netenyahu'nun evine drone saldırısı

Hizbullah'tan Netenyahu'nun evine drone saldırısı

19.10.2024 | 11:19

İsrail'in Hamas lideri Yahya Sinvar'ı şehit etmesinin ardından Orta Doğu'daki gerilim had safhaya ulaştı. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Lübnan'dan atılan İHA, Netanyahu'nun evinin olduğu bölgeye düştü.

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