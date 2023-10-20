İngiliz kanalında İsrail'i rezil etti! Milyonlarca kez izlendi | Video
Mısırlı televizyon sunucusu Bassem Youssef, İngiliz sunucu Piers Morgan'ın Uncensored programında, işgalci İsrail'e tepki göstererek, 'İsrail, kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi.' diye konuştu.
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