İngiliz milletvekilinin şoke eden görüntüleri! Evin içini gözetleyip kameralara bunu yaptı | Video
İngiltere, milletvekilinin skandalıyla çalkalanıyor. Küresel ekonomik krizin de etkisiyle son yıllarda giderek artan ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarının yeni adresi İngiltere oldu. İngiliz Parlamentosu’da 31 yıldır görev yapan Muhafazakar Parti milletvekili Gary Streeter’ın ortaya çıkan kamera kayıtları ülke gündemine damga vurdu.
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