İngiltere Başbakanı Starmer'dan Zelenskiy'e: "İngiltere'de size destek tam" | Video 02.03.2025 | 08:23 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerginliğin ardından İngiltere'ye gelerek, Başbakan Keir Starmer ile bir araya geldi. Starmer, Zelenskiy'e, "İngiltere'de size destek tam. Ne kadar uzun sürerse sürsün sizin ve Ukrayna'nın yanındayız" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerginliğin ardından geldiği İngiltere'de temaslarda bulundu. Zelenskiy, başkent Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuk Devlet Başkanı Zelenskiy'e hitap eden Starmer, "İngiltere'de size destek tam. Ne kadar uzun sürerse sürsün sizin ve Ukrayna'nın yanındayız. Umarım bunun bir kısmını sokaklardaki tezahüratlarda duymuşsunuzdur. İngiltere halkının sokaklara dökülmesi, size ve Ukrayna'ya olan desteğin boyutunun ve sizinle yan yana durmamız konusundaki sarsılmaz kararlılığın bir göstergesidir. Hepimizin ulaşmak istediği hedef, Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliği temelinde kalıcı bir barıştır. Bu İngiltere ve Avrupa için son derece önemli" dedi.

ZELENSKİY YARIN KRAL CHARLES İLE GÖRÜŞECEK

Zelenskiy ise, İngiltere sokaklarında Ukrayna'ya desteklerini ortaya koyan çok sayıda insan gördüğünü ifade ederek savaşın başından bu yana kendilerine sunulan destek için teşekkür etti. Zelenskiy, İngiltere Kralı Charles'a da yarın kendisiyle görüşmeyi kabul ettiği için de teşekkür ederken, "Yarın benimle görüşmeyi kabul ettiği için Majesteleri Kral'a ve yarın büyük bir zirve organize ettiğiniz için size müteşekkirim. Böyle stratejik bir ortağa sahip olduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve Starmer, yarın Londra'da Avrupa liderlerinin bir araya geleceği Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanması için Kiev'e desteğin artırılmasına odaklanacak Ukrayna zirvesine katılacak.