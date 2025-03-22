İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı | Video
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı’nın yeniden açıldığı ve uçuşların başladığı duyuruldu.
İngiltere'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways tarafından yapılan açıklamada ise Heathrow'da bugün planlanan uçuşların yüzde 85'inin yapılmasının beklendiği, ancak gecikmeler yaşanmasının muhtemel olduğu aktarıldı.
Havalimanına elektrik sağlayan trafodaki yangının yol açtığı elektrik kesintisi nedeniyle Heathrow, karanlığa gömülmüştü. Uçuş takip sitesi FlightRadar24, Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Heathrow'un kapanması nedeniyle en az bin 351 uçuşun etkileneceğini belirtmişti.
HAVALİMANI YILDA 80 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİYOR
Yılda 80 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Heathrow Havalimanı'nda günde bin 300 uçuş yapılıyor. Londra'nın merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Heathrow, 80'den fazla ülkede 200 noktaya hizmet sunuyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:52
İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı | Video 22.03.2025 | 12:12
00:43
Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 22.03.2025 | 10:21
01:12
Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yangın! Uçuşlar iptal edildi | Video 21.03.2025 | 09:19
00:48
00:23
Rusya, Ukrayna'yı gece boyunca dronlarla vurdu: 10 yaralı | Video 20.03.2025 | 11:36
00:53
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 20.03.2025 | 08:19
00:59
02:58
04:03
04:45
New York’ta binlerce Filistin destekçisi Times Meydanı’nda toplandı | Video 19.03.2025 | 08:24
06:44
06:20
ABD’deki fırtınalarda can kaybı 42’ye yükseldi | Video 18.03.2025 | 12:44
03:48
Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 18.03.2025 | 11:16
03:48
Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 18.03.2025 | 11:08
07:05
Artvin’de heyelanda bir ev takla atarak devrildi, o anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:08
16:05
01:40
İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video 18.03.2025 | 08:35
02:47
02:54
Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı | Video 17.03.2025 | 15:30
01:06
Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video 17.03.2025 | 12:14