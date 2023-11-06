Irak’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a protesto | Video 06.11.2023 | 08:58 Irak’ta Şii lider Başkanı Mukteda Sadr’ın çağrısı üzerine başkent Bağdat’ta sokağa inen Sadr destekçileri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Irak’a yaptığı sürpriz ziyareti protesto etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr'ın çağrısı üzerine Sadr destekçileri, başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda bir araya gelerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyareti protesto etti. Her geçen dakika kalabalıklaşan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarken, Bağdat'ta güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alındı. Protestocuların, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye ulaşmasını engellemek için bölgeye giden Cumhuriyet ve Sinek köprüleri dahil tüm yollar kapatıldı.

Akşam saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından sürpriz bir şekilde Irak'a gelen Blinken, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmişti. Blinken, Sudani ile yaptığı görüşmenin ardından İran yanlısı grupları uyarmıştı.