İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamaya göre, İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüzgan Eyaletine bağlı Laft şehrinde yerel saatle 15.36'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 18 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.