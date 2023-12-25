Video Dünya İrlandalı üye, AB komisyonu başkanı Leyen'e "Madam Soykırım" dedi | Video
İrlandalı üye, AB komisyonu başkanı Leyen'e

İrlandalı üye, AB komisyonu başkanı Leyen'e "Madam Soykırım" dedi | Video

25.12.2023 | 14:22

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly'nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "Madam Soykırım" diye hitap ettiği konuşması sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

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