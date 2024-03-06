Video Dünya İşgalci İsrail askeri çekildi, vahşetin boyutu ortaya çıktı | Video
İşgalci İsrail askeri çekildi, vahşetin boyutu ortaya çıktı | Video

İşgalci İsrail askeri çekildi, vahşetin boyutu ortaya çıktı | Video

06.03.2024 | 11:37

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in bazı mahallelerden çekilmesinin ardından hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları sokaklarda görüntülendi

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