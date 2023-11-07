Video Dünya İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik af planı sokakları karıştırdı | Video
İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik af planı sokakları karıştırdı | Video

İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik af planı sokakları karıştırdı | Video

07.11.2023 | 16:25

İspanya’nın başkenti Madrid'de polis, Başbakan Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalan liderlere af çıkarma planına tepki göstererek iktidar partisinin genel merkezi önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi, başkent Madrid başta olmak üzere farklı şehirlerde sokaklara döküldü. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki genel merkezi önünde toplanan göstericiler, İspanya bayrakları taşıyarak "Sanchez hapse", "Puigdemont hapse" sloganları attı. Polisin kalabalığa müdahale etmesiyle tansiyon yükseldi. Göz yaşartıcı gaz ve cop kullanan polise göstericiler işaret fişeği ve şişe atarak karşılık verdi. İspanyol medyası, gösteriye İspanya'nın aşırı sağ partisi Vox lideri Santiago Abascal da dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını aktardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PSOE genel merkezine saldırmak demokrasiye ve demokrasiye inanan herkese saldırmak demektir" ifadelerini kullandı. Başkent Madrid'de 18 Kasım Cumartesi günü af karşıtı bir gösteri daha yapılması planlanıyor.

SANCHEZ'İN HÜKÜMET KURABİLMESİ İÇİN KATALANLARIN DESTEĞİ GEREKİYOR
İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 32,9'unu alan merkez sağcı Halk Partisi (Partido Popular) lideri Alberto Nunez Feijoo'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından İspanya Kralı VI. Felipe, Pedro Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Sandıktan ikinci sırada çıkan Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) koalisyon hükümeti kurabilmesi için bağımsızlık yanlısı Katalan partilerin desteği gerekiyor.

PUİGDEMONT'UN PARTİSİ İLE HENÜZ ANLAŞMA YOK
Koalisyon hükümeti kurmaya çalışan Sanchez, 2017'de yasa dışı bir şekilde referandum düzenleyen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve referandumdaki rolleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Katalan liderlere af çıkarılması yönündeki talebi kabul etmişti. Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile anlaşan Sanchez, İspanya'da hakkında arama-yakalama emri bulunan ve şu anda Belçika'da yaşayan Carles Puigdemont'un partisi Katalonya için Birlik (Junts) partisiyle henüz anlaşmaya varamadı.

Parlamentonun onayı gereken söz konusu af planı, Sanchez'i hukukun üstünlüğünü tehlikeye atmakla suçlayan muhalif partiler tarafından eleştiriliyor. Muhalefet, daha önce affa karşı çıkan Sanchez'i iktidarda kalmak için her yolu denemekle suçluyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İspanya’da ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik af planı sokakları karıştırdı | Video 05:52
İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik af planı sokakları karıştırdı | Video 07.11.2023 | 16:25
Gazze’deki soykırıma İsrailli Yahudilerin tepkisi gündem oldu | Video 01:28
Gazze'deki soykırıma İsrailli Yahudilerin tepkisi gündem oldu | Video 07.11.2023 | 15:55
İsrail Gazze’de mülteci kamplarını ve camiyi hedef aldı: 35 ölü | Video 06:21
İsrail Gazze’de mülteci kamplarını ve camiyi hedef aldı: 35 ölü | Video 07.11.2023 | 15:25
Çin’de spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü | Video 01:24
Çin’de spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü | Video 07.11.2023 | 12:13
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze’yi ’süresiz’ işgal planı | Video 00:30
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı | Video 07.11.2023 | 12:25
Eski ABD Başkanı Trump’tan çok konuşulacak İran itirafı: Saldırıları önceden arayıp haber verdiler | Video 02:15
Eski ABD Başkanı Trump'tan çok konuşulacak İran itirafı: "Saldırıları önceden arayıp haber verdiler" | Video 07.11.2023 | 11:32
Gazzeli küçük çocuk Ya Rab! diyerek Allah’a sığındı | Video 00:38
Gazzeli küçük çocuk "Ya Rab!" diyerek Allah'a sığındı | Video 07.11.2023 | 11:20
İsrail’den kara operasyonu: Hamas’ın yerleşkesi kontrol altına alındı | Video 02:18
İsrail'den kara operasyonu: Hamas'ın yerleşkesi kontrol altına alındı | Video 07.11.2023 | 10:43
İsrail, Gazze ve Lübnan’ı hedef aldı: Hamas komutanı öldürüldü | Video 00:25
İsrail, Gazze ve Lübnan'ı hedef aldı: Hamas komutanı öldürüldü | Video 07.11.2023 | 10:42
İsrailli gazeteci Gideon Levy’den sert sözler | Video 01:02
İsrailli gazeteci Gideon Levy'den sert sözler | Video 07.11.2023 | 09:32
İsrail’den Şifa Hastanesi’ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu | Video 01:21
İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Güneş enerjisi panellerini vurdu | Video 06.11.2023 | 16:56
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Filistin’deki zulme sessiz kalmadı: Dünya kötülüğünüzü asla unutmayacak | Video 01:12
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Filistin'deki zulme sessiz kalmadı: "Dünya kötülüğünüzü asla unutmayacak" | Video 06.11.2023 | 14:59
İsrail Gazze Şeridi’nde 450 yeri havadan vurdu! | Video 00:55
İsrail Gazze Şeridi’nde 450 yeri havadan vurdu! | Video 06.11.2023 | 14:00
İsrailli TikTok kullanıcılarından skandal akım! Filistinlilere müzik eşliğinde işkence edip paylaşıyorlar | Video 00:45
İsrailli TikTok kullanıcılarından skandal akım! Filistinlilere müzik eşliğinde işkence edip paylaşıyorlar | Video 06.11.2023 | 12:13
İsrail askerlerinin Batı Şeria’da Filistinli sivillere işkence ettikleri anlar böyle görüntülendi | Video 00:23
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli sivillere işkence ettikleri anlar böyle görüntülendi | Video 06.11.2023 | 11:55
İsrail’in Demir Kubbe sisteminin roketlerinden biri yere düştü | Video 00:55
İsrail'in Demir Kubbe sisteminin roketlerinden biri yere düştü | Video 06.11.2023 | 11:23
Filistin’in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı | Video 00:56
Filistin'in cesur kızı Ahid Et-Temimi gözaltına alındı | Video 06.11.2023 | 10:48
Gazze’de yürek sızlatan görüntü... Ağlayarak annesini istedi | Video 00:31
Gazze'de yürek sızlatan görüntü... Ağlayarak annesini istedi | Video 06.11.2023 | 10:46
Irak’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a protesto | Video 00:31
Irak’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a protesto | Video 06.11.2023 | 08:58
Pakistan’da yaklaşık 1 milyon kişi İsrail’i protesto etti | Video 01:54
Pakistan’da yaklaşık 1 milyon kişi İsrail’i protesto etti | Video 06.11.2023 | 08:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA