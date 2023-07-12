İspanyol bakandan tepki çeken hareket | Video

İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografik Bakanı Teresa Ribera'nın İklim Zirvesi'ne dikkat çekmek için bisikletle gitmesi; ancak ona limuzinli araçların eşlik etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Pek çok kullanıcı "Üstüne üstlük bir de uçakla gittin. Ne kadar erdemli bir hareket" diyerek Ribera'yı eleştirdi.