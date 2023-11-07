İsrail, Gazze ve Lübnan'ı hedef aldı: Hamas komutanı öldürüldü | Video 07.11.2023 | 10:42 İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıda Hamas'ın Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı Vail Asfa'nın öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Lübnan'da Hizbullah'a ait unsurların da hedef alındığı aktarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Dün gece İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas terör örgütünün Merkezi Kamplar Tugayı'ndaki Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı terörist Vail Asfa'yı ortadan kaldırdı. Asfa, merkez kamplardaki diğer komutanlarla birlikte, 7 Ekim'deki kanlı saldırıda Nahaba teröristlerinin İsrail topraklarına gönderilmesinde rol aldı ve saldırıdan sonra yeni saldırılar planladı. Ayrıca savaş uçakları, erken saatlerde Lübnan topraklarından yapılan atışlara karşılık olarak, topçu ateşiyle yapılan saldırılarla aynı anda terör örgütü Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Saldırıya uğrayan hedefler arasında terör örgütü Hizbullah'ın teknolojik araçlarının bulunduğu bir dizi yer, bir silah deposu, fırlatma pozisyonları ve terörist altyapıları bulunmaktadır" denildi.