İsrail, Gazze'deki Nasr Çocuk Hastanesi'ni vurdu! Ölü ve yaralılar var | Video

İsrail, katliama doymadı. 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 9 binden fazla Filistinliyi hayattan kopardı. Dün, yaraları Şifa Hastanesi'nden Refah'a taşıyan ambulans konvoyunu bombaladı. Katliamda, 13'den fazla can kaybının yaşandığı açıklandı. Bu sabah ise katil İsrail, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ni hedef aldı. Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.