İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara gaz bombası ile müdahale | Video 17.11.2023 | 14:20 İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi içeriye alınmayan Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları 42 gündür sürüyor. Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda can kayıpları artmaya devam ederken, İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi Müslümanlara yine sert müdahalede bulundu.İsrail güçleri kısıtlamalar nedeniyle Mescid-i Aksa'ya girmesi engellediği Filistinlilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.