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İsrail, Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 71 ölü | Video

İsrail, Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 71 ölü | Video

17.10.2023 | 13:28

Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehrindeki evlere gerçekleştirdiği saldırıda 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) de İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki sivillerin gitmesini istediği güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri bombaladığını belirtti.

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İsrail-Hamas çatışması 11. dünde devam ediyor. Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerindeki evlere saldırı gerçekleştirdiği, en az 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"İSRAİL GAZZE'DEKİ İNSANLARIN GÜNEYE GİTMESİ İÇİN VERDİĞİ TALİMATINA RAĞMEN GÜNEYİ VURUYOR"
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin havadan, denizden ve karadan ağır bombardımanlarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze'deki insanların güneye gitmesi için verdiği talimatına rağmen Han Yunus ve diğer güney bölgelerine de saldırmaya devam etti" ifadeleri kullanıldı.

"TÜM HASTANELERDE YAKIT STOKLARININ YALNIZCA 24 SAAT DAHA DAYANMASI BEKLENİYOR"
Bölgede suyun önemli bir sorun olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Gazze'nin faaliyetteki son deniz suyu arıtma tesisinin bugün kapatılması da dahil olmak üzere su ve sanitasyon hizmetlerinin çökmesi göz önüne alındığında dehidrasyon ve su kaynaklı hastalıklara ilişkin endişelerimiz oldukça yüksek. Gazze'de su ve tuzdan arındırma tesislerinin işletilmesi için günde 600 bin litre yakıta ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, "Gazze'deki tüm hastanelerde yakıt stoklarının yalnızca 24 saat daha dayanması bekleniyor. Yedek jeneratörlerin kapanması binlerce hastanın hayatını ciddi riske atacaktır" denildi.

14 UNRWA PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, "Maalesef 7 Ekim'den bu yana 14 UNRWA personeli öldürüldü. Bu teyit edilen sayı, ancak daha yüksek olması muhtemel. Ayrıca Gazze Şeridi'nde 1 milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

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