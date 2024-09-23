İsrail Lübnan’ı vurdu: 1 ölü | Video 23.09.2024 | 12:47 İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği bombardıman devam ederken, ülkenin doğusundaki Bodai kasabasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılara yoğun bir şekilde devam ediyor. Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bodai kasabasında düzenlediği saldırılarda en az 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. NNA, İsrail savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh bölgesini hedef aldığını aktardı. Tyre bölgesinde de saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise, güneydeki Aitaroun kasabasındaki İsrail saldırısında 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Savaş uçakları 150'den fazla Hizbullah hedefini vurdu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada saldırıya İsrail Hava Kuvvetleri'nin tüm filolarından çok sayıda uçağın katıldığı aktarıldı.

"LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR DERİNLEŞECEK"

İsrail Savunma Bakanı Gallant yaptığı açıklamada, "Savaşta girdiğimiz bu yeni aşamada, başarımız iç cephenin düzgün bir şekilde yönetilmesine de bağlıdır. Önümüzde halkın soğukkanlılık, disiplin ve İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine tam itaat göstermesi gereken günler var. Başarı ve başarısızlık arasındaki fark, vatandaşların verdiğimiz talimatlara uygun olarak sığınaklara ve diğer alanlara girmelerine bağlı olacaktır. Bu hayat kurtarır" dedi.

İç cephenin dayanıklılığına vurgu yapan Gallant, "İç cephenin dayanıklılığı IDF'nin savaşmasını, başarılar kazanmasını ve düşmana zarar vermesini sağlayan anahtardır. Bu çok etkileyici bir şekilde yaklaşık 1 yıldır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki saldırıların derinleştirileceğini aktaran Gallant, "Operasyonlar devam ediyor ve kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndürme hedefimize ulaşana kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.