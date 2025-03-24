İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
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