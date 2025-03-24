Video Dünya İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video
İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video

İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video

24.03.2025 | 08:33

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrası hastane binasında yangın çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, binada çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğunu aktardı. İsrail, hastaneye düzenlenen saldırıyı doğruladı.
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