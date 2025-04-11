İsrail ordusu Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: En az 8 ölü, çok sayıda yaralı | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan bir eve düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İSRAİL KATLİAMLARININ BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında en az 50 bin 886 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 115 bin 875'e ulaştığı bildirilmişti. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi de enkaz altında kaybolan yüzlerce kişinin öldüğünün varsayıldığını belirterek ölü sayısının en az 61 bin 700 olduğunu duyurmuştu.
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