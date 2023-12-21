İsrail, Refah kentindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi | Video
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi’nin yakınındaki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı. Al Jazeera muhabiri Hani Mahmoud, saldırıya canlı yayında yakalandı.
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