Video Dünya İsrail, Refah kentindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi | Video
İsrail, Refah kentindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi | Video

İsrail, Refah kentindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi | Video

21.12.2023 | 08:51

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi’nin yakınındaki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı. Al Jazeera muhabiri Hani Mahmoud, saldırıya canlı yayında yakalandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 75 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Refah'ta bulunan Kuveyt Hastanesi'nin yakınındaki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırıda yerleşim yerlerinin yanı sıra bir caminin de hedef alındığını aktararak, çok sayıda patlama olduğunu ifade etti. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı. Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera muhabiri Hani Mahmoud ise saldırıya canlı yayında yakalandı. Mahmoud, patlamanın ardından hızla güvenli bir yere geçti. Refah, İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı bir bölge olarak biliniyor.
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