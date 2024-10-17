Video Dünya İsrail, Suriye'de Lazkiye'ye saldırı düzenledi | Video
İsrail, Suriye'de Lazkiye'ye saldırı düzenledi | Video

İsrail, Suriye'de Lazkiye'ye saldırı düzenledi | Video

17.10.2024 | 09:12

İsrail'in Suriye'nin liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların meydana geldiği belirtildi.

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Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların yaşandığı kaydedildi. İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail'in İran destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu iddia etti.
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