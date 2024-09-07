İsrail'den 16 yaşındaki Filistinlinin naaşına iş makinası ile işkence
İsrail güçlerinin, 5 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'daki El Faria Mülteci Kampı'nda vurduktan sonra tedavisine izin vermediği için şehit olan Filistinli çocuğun cenazesine de kötü muamele yaptığı ortaya çıktı.
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