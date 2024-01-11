Video Dünya İsrail'e soykırım davası! İlk duruşma başladı | Video
İsrail'e soykırım davası! İlk duruşma başladı | Video

İsrail'e soykırım davası! İlk duruşma başladı | Video

11.01.2024 | 12:29

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail’in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı.

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