Video Dünya İsrail'in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video
İsrail'in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video

İsrail'in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video

21.02.2025 | 09:22

İsrail'de Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi.

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İsrail ordu radyosunun haberinde, Bat-Yam'da bombalı saldırı girişiminden şüphelenildiği ve 3 otobüste art arda patlama meydana geldiği kaydedildi.
Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken yaralı veya can kaybı bildirilmedi.

Söz konusu patlamalarla ilgili polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bunun bir saldırı olduğu şüphesi büyüyor, can kaybı yok." ifadeleri kullanıldı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan ayrı bir açıklamada ise patlayıcıların zaman ayarlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2 ayrı otobüste daha patlayıcı tespit edildiği ve imha edilmeleri için ekiplerin çalışma yürüttüğü kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun patlamalara ilişkin güvenlik toplantısı yapacağı duyuruldu.
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