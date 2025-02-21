İsrail'in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video
İsrail'de Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi.
Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken yaralı veya can kaybı bildirilmedi.
Söz konusu patlamalarla ilgili polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bunun bir saldırı olduğu şüphesi büyüyor, can kaybı yok." ifadeleri kullanıldı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
İsrail polis sözcülüğünden yapılan ayrı bir açıklamada ise patlayıcıların zaman ayarlı olduğu belirtildi.
Açıklamada, 2 ayrı otobüste daha patlayıcı tespit edildiği ve imha edilmeleri için ekiplerin çalışma yürüttüğü kaydedildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun patlamalara ilişkin güvenlik toplantısı yapacağı duyuruldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
İsrail'in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video 21.02.2025 | 09:22
01:15
Mısır'da yüzyıl sonra ilk keşif: Kral II. Thutmose'un mezarı bulundu | Video 20.02.2025 | 14:07
00:54
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, hakim karşısına çıktı | Video 20.02.2025 | 12:00
01:38
ABD’de bir kadın alev alan aracın içinden son anda kurtarıldı | Video 20.02.2025 | 12:00
01:38
03:05
Hamas, 4 İsrailli esirin naaşını Kızılhaç'a teslim etti | Video 20.02.2025 | 11:16
01:13
SON DAKİKA: Hamas İsraillilerin cesetlerini teslim etti | Video 20.02.2025 | 08:43
03:43
01:37
01:32
02:57
Avustralya'da 157 balina kıyıya vurdu, 67'si telef oldu | Video 19.02.2025 | 10:58
08:53
01:04
SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 19.02.2025 | 08:25
11:56
ABD ve Rusya heyetlerinin görüşmesi sona erdi | Video 18.02.2025 | 16:27
02:35
00:48
Bolivya’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 31 ölü | Video 18.02.2025 | 10:51
01:49
ABD ve Rus heyetleri Riyad’da görüşmelere başladı | Video 18.02.2025 | 10:59
02:11
Kanada’ya iniş yapan yolcu uçağı ters döndü: 8 yaralı | Video 18.02.2025 | 08:39
00:44
02:15
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan’da | Video 17.02.2025 | 15:10