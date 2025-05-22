İsrail'in Gazze'de çocukları öldürdüğünü söyleyen Filistinli milletvekili kürsüden uzaklaştırıldı! | Video
İsrail Meclisi'nde (Knesset) Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 binden fazla çocuğu öldürdüğünü söylemesi üzerine kürsüden uzaklaştırıldı.
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