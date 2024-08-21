İsrail’in pazar yeri katliamının görüntüleri ortaya çıktı 21.08.2024 | 08:22 İsrail'in Deir el-Balah’ta bulunan pazar yerine düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği katliamın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yer alan Deir el-Balah'ta bulunan pazar yerine düzenlediği dron saldırısına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 9 kişinin hayatını kaybettiği vahşete ait görüntülerde, saldırı bölgesinde çok sayıda sivilin olduğu görüldü.