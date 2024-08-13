Video Dünya İsrailli işgalciler, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırdı! | Video
İsrailli işgalciler, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırdı! | Video

İsrailli işgalciler, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırdı! | Video

13.08.2024 | 12:40

İsrailli işgalciler, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırdı...

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