İşte ABD'li FOX TV'nin 15 Temmuz gecesi yaptığı unutulmaz skandal yayın "Darbe başarılı olursa..." | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:20
00:55
00:58
Rusya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video 13.07.2020 | 14:20
00:22
01:37
00:37
Togo'daki müslümanlar Ayasofya için kurban kestiler | Video 12.07.2020 | 20:24
00:44
Moritanya müslümanları, Ayasofya için deve kurban ettiler | Video 12.07.2020 | 20:24
00:28
Güney Afrika’da kilisedeki rehine krizi sona erdi | Video 11.07.2020 | 19:18
05:37
Son Dakika: Dünya Müslümanlarından Türkiye'ye Ayasofya Camii mesajı | Video 11.07.2020 | 12:44
00:13
Futbol sahasında kalecinin üzerine yıldırım düşme anı kamerada | Video 10.07.2020 | 09:06
00:23
Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Jabari'ya suikast girişimi | Video 08.07.2020 | 18:18
00:19
00:36
İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin toplam değeri açıklandı | Video 08.07.2020 | 12:24
01:00
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü | Video 07.07.2020 | 22:21
01:31
Filistinliler, İsrail’in ilhak planına ‘hayır’ dedi | Video 07.07.2020 | 18:27
00:17
Esad rejimi İdlib’in batısını vurdu: 4 yaralı | Video 07.07.2020 | 18:20
01:22
01:09
İran haber Ajansı'ndan Türkiye haberi | Video 07.07.2020 | 17:28
03:04
Son Dakika: BM'den flaş İdlib açıklaması 'Esad savaş suçu işledi' | Video 07.07.2020 | 15:26
00:49
Çin’de gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi öldü | Video 07.07.2020 | 15:20
ABD'li FOX TV'nin 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesi yaptığı skandal yayında FETÖ'cü hainleri desteklediklerini açıklamıştı! FOX TV, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimini destekledikleri açıklamış ve hainlerin yenilgiye uğratılmasıyla yaşadıkları hayal kırıklığını ekranlarına böyle taşımıştı...