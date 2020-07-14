Video Dünya İşte ABD'li FOX TV'nin 15 Temmuz gecesi yaptığı unutulmaz skandal yayın "Darbe başarılı olursa..." | Video

İşte ABD'li FOX TV'nin 15 Temmuz gecesi yaptığı unutulmaz skandal yayın "Darbe başarılı olursa..." | Video

İşte ABD'li FOX TV'nin 15 Temmuz gecesi yaptığı unutulmaz skandal yayın
14.07.2020 | 11:51

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ABD'li FOX TV'nin 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesi yaptığı skandal yayında FETÖ'cü hainleri desteklediklerini açıklamıştı! FOX TV, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimini destekledikleri açıklamış ve hainlerin yenilgiye uğratılmasıyla yaşadıkları hayal kırıklığını ekranlarına böyle taşımıştı...

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