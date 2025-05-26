Video Dünya Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem | Video
Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem | Video

Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem | Video

26.05.2025 | 14:45

Japonya'da merkez üssü Hokkaido eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

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Japonya'nın Hokkaido eyaleti 5,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.47'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Hokkaido eyaletindeki Urakawa kasabası olduğu kaydedildi. Hokkaido'nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.
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