Japonya’da ateş topuna dönen göktaşı gökyüzünü aydınlattı
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Japonya’da atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı gökyüzünü aydınlattı.
Japonya'nın Kanto bölgesinde Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yerel saatle 02.47'de atmosfere giren göktaşı ateş topuna dönüştü. Gökyüzünü aydınlatan doğa olayı kameralara yansırken, görüntülerde beyaz bir ışık huzmesinin önce kademeli olarak büyüdüğü ve irtifa kaybederek kaybolduğu gözlendi.
Farklı açılardan çekilen görüntüleri paylaşan Tokyo'daki Hiratsuka Şehir Müzesi Astronomi Uzmanı Daichi Fujii, göktaşının denize düştüğü bilgisini verdi.