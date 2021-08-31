Kabil'de ABD'nin bıraktığı Chinook tipi dev helikopterlerin Taliban'ın eline geçme anı kamerada
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Son ABD askerinin de Afganistan'dan ayrılmasının ardından Kabil'de havalimanı hangarlarına giren Taliban mensuplarının ABD'nin ardında bıraktığı silahlar arasındaki Chinook tipi dev helikopteri inceleme anı kamerada...