Video Dünya Kazakistan-Kırgızistan sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem | Video
Kazakistan-Kırgızistan sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem | Video

Kazakistan-Kırgızistan sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem | Video

04.03.2024 | 12:18

Kazakistan'ın Kırgızistan sınırına yakın Almatı kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.22'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Merkez üssü Almatı kentinin 31 kilometre güneyi olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi. Deprem nedeniyle alarm verilen Almatı ve çevresinde yüzlerce kişi yaşadıkları binaları terk etti. Almatı'da eğitim kurumlarında ise dersler iptal edildi.

Depremde can kaybı olmazken, sarsıntının komşu Kırgızistan'da da hissedildiği aktarıldı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin başkent Bişkek'e 190 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, deprem nedeniyle can kaybı ve yıkım olmadığı ifade edildi.
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