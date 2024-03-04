Kazakistan-Kırgızistan sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem | Video
Kazakistan'ın Kırgızistan sınırına yakın Almatı kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde can kaybı olmazken, sarsıntının komşu Kırgızistan'da da hissedildiği aktarıldı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin başkent Bişkek'e 190 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, deprem nedeniyle can kaybı ve yıkım olmadığı ifade edildi.
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