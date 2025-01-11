Kenya'da küçük uçak sert iniş yaptı: 3 ölü, 3 yaralı | Video 11.01.2025 | 13:18 Doğu Afrika ülkesi Kenya'da küçük bir uçağın sert iniş yapması sonucu yerdeki 3 kişi hayatını kaybetti, uçaktaki 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kenya'nın sahil kesimindeki Malindi'de Mombasa otoyolu üzerindeki Kwachocha kasabasında Cessna 172 tipi bir uçak yol kenarına sert iniş yapıp alev aldı. Polis, uçağın kanat ve kuyruğundan kopan parçaların isabet ettiği 2'si sürücü olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pilot ve iki öğrenci ise kazadan önce uçaktan atlayarak yaralı kurtuldu. Uçakta teknik sorun meydana geldiği, acil iniş yapmaya çalıştığı öğrenildi.