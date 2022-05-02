Video Dünya Kırgızistan’da bayram namazı kılındı | Video
Kırgızistan’da bayram namazı kılındı | Video

Kırgızistan’da bayram namazı kılındı | Video

02.05.2022 | 09:59

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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te binlerce kişi, sabah saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere ve hükümet binasının önündeki Eski Meydan'a akın etti. Eski Meydan'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Meclis Başkanı Talant Mamıtov'un yanı sıra bakanlar ve milletvekilleri de yer aldı. Kırgızistan Din İşleri İdaresi Başkanı Başmüftü Zamir Rakiyev'in ve diğer imamların vaazlarının ardından bayram namazı kılındı.

"ALLAH'IN İZNİYLE YİNE BAYRAM HAVASINDA BİR ARAYA GELİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Caparov yayımladığı bayram mesajında Ramazan Bayramı'nın Kırgız halkının geleneksel bayramı olduğunu belirterek, "Eskiden beri babalarımız bu günde komşularına, akrabalarına, dostlarına misafirliğe gitmiş, merhumlara Kur'an okumuş ve iyi dileklerde bulunmuştur. 30 günlük Ramazan ayı boyunca hepimiz sadece yeme ve içme konusunda kendimizi kısıtlamamızın yanı sıra kötü söz ve düşüncelerden, dedikodu, iftira ve gıybetten de uzak duracağımızı derinden umuyorum" ifadelerini kullandı.

"YİNE BAYRAM HAVASINDA BİR ARAYA GELDİK"
Cumhurbaşkanı Caparov, yeni tip korona virüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamalar nedeniyle bayram namazının Eski Meydan'da yapılmadığını hatırlatarak, "Bugün bu geleneği sürdürerek Ramazan Bayramı namazının meydanda kılınmasına izin verdim ve biz Yüce Allah'ın izniyle yine bayram havasında bir araya geldik. Çünkü özgürlük halkımızın ana değeridir. Bu nedenle demokrasiyi ve halkımızın birliğini, dinler ve etnik gruplar arası uyumu güçlendirmeye, din özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve insan haklarını korumaya çalışıyoruz" dedi.

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