Kırgızistan’da toprak kayması meydana geldi | Video 10.12.2024 | 16:09 Kırgızistan’ın Oş bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle otoyol trafiğe kapandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırgızistan'ın Oş bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bölgedeki otoyol trafiğe kapandı. Olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bölge sakini, "Yer titriyor. Toprak yola dökülüyor. Büyük taşlar devrildi. Bu yolu bahara kadar açamayabilirler" ifadelerini kullandı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından olayla ilgili açıklama yapılmadı.