Kızgın fil arabayı böyle parçaladı | Video

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Güney Afrika’daki bir tabiat parkında vahşi fil, bir akaryakıt firmasına ait araca saldırıp kaputunu parçaladı.
Güney Afrika'daki Hoedspruit kasabasında bir akaryakıt şirketine ait araç vahşi filin saldırısına uğradı. Şirket çalışanı Norman Nukeri bir müşterisinin kulübesine gittiği sırada tabiat parkında karşısına vahşi bir fil çıktı. Fili görünce aracını durduran Nukeri, bir süre filin uzaklaşmasını bekledi. Ancak kızgın fil aniden araca doğru koştu ve saldırmaya başladı. Filin saldırısı sonucu aracın kaputu hurdaya döndü. Şoför öfkeli filin saldırısı sırasında sakinliğini korumaya çalışsa da korku dolu anları araç kamerasına kaydedildi.