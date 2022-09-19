Kraliçe II. Elizabeth'in anısına İngiltere'deki ünlü yapılar mora büründü | Video
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Kraliçe II. Elizabeth'in anısına İngiltere'deki tarihi saat kulesi Big Ben, Lambeth Köprüsü ve Tower Köprüsü gibi yapılar bu sene Kraliçe'nin rengi olarak bilinen mora büründü.