Video Dünya Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü | Video
Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü | Video

Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü | Video

11.11.2023 | 16:40

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü.

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